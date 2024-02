Vomita sangue durante il volo | panico tra i passeggeri | “Scena horror | aereo imbrattato”

La tragedia su un volo Lufthansa costretto ad un atterraggio di emergenza a Bangkok dopo che uno dei viaggiatori si è sentito male ed è morto a bordo ...La gastroenterite emorragica merita una menzione a parte in quanto è riconoscibile per la presenza di sangue nel vomito o nelle feci del cagnolino, causata da un’irritazione estesa delle pareti dello ...Il vomito nei cani può essere sintomo di disturbi minori così ...Sarà lui a fare un'anamnesi completa e, se necessario, a prescrivere esami diagnostici come analisi del sangue, radiografie o ...