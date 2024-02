Viva Rai2! Fiorello propone Alessandro Cattelan e Antonella Clerici per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo!

Nella prima puntata post Festival di VivaRai2! , Fiorello telefona Antonella Clerici e le dice che fa il tifo per lei come conduttrice di Sanremo ... ()

In rete il momento non è stato apprezzato “VivaRai2!… VivaSanremo!” dopo la seconda serata del Festival, con Fiorello , Alessia Marcuzzi, Fabrizio ... (361magazine)

Lunedì 5 febbraio inizia una settimana importante per Fiorello e la sua ciurma, lo show di Viva Rai2! si è trasferito a Sanremo per il Festival e ... (dilei)

Nell’ultima puntata settimana le di VivaRai2! , Fiorello presenta il glass con cui il programma andrà in onda nei giorni del Festival di Sanremo ... ()

Fiorello a Viva Rai2! : “Amadeus lascia Sanremo e passa alla Nove”

Il 2 febbraio va in onda l’ultima puntata della settimana per Viva Rai2! e tutti sono pronti a trasferirsi a Sanremo. Nel frattempo Fiorello non ... (dilei)