Vittorio Emanuele e le controversie di una dinastia che però va studiata e non demonizzata

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb – Qualsiasi giudizio storico è, per sua natura, complesso , e sarebbe dunque velleitario pensare di poter esprimere un giudizio di questo tipo in un articolo di giornale . Nondimeno, si possono presentare alcune considerazioni generali, che inducano a una riflessione non banale ., il funerale e la riflessione sui Savoia È stato seppellito a Torino il figlio dell’ultimo re d’Italia,IV. Il primo funerale dai tempi dell’esilio di un membro di Casa Savoia – anzi, del successore di un re – in Italia . Un funerale che ha richiamato a Torino, in quella che era la capitale d’Italia e la sede del Regno , molte teste coronate europee, e che ha visto anche la partecipazione della seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Ignazio La Russa. La morte di ...