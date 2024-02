Violenta rissa in Galleria 2 Agosto a Bologna | identificati gli autori

Bergamo . violenta rissa in centro nel pomeriggio di lunedì 5 febbraio all’incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e via Angelo Mai: attorno alle 17 ... (bergamonews)

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti, tutto sarebbe iniziato dalla richiesta, da parte di un 38enne, di una sigaretta all’altro, che gliel’avrebbe negata ...Bonucci protagonista di una rissa in Turchia, il difensore scatena la lite tra gli staff durante il match tra Fenerbahce e Alanyaspor.BOLOGNA - Una rissa da far west è scoppiata domenica sera, intorno all'ora di cena, in zona stazione: una violenta lite partita in piazza XX Settembre e sconfinata in piazzale Medaglie d'Oro. Protagon ...