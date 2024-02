Violenta lite | due giovani all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ancora una nottenella zona dei bar. Due finiscono in ospedale in piena notte dopo una rissa. Ogni fine settimana le strade intorno ai locali, aperti fino a notte fonda, si trasformano in teatro di risse e aggressioni. La violenza è esplosa pochi minuti prima delle due della notte fra sabato e domenica in via Armando Diaz. Autori della furibondadue uomini di 22 e 30 anni. Sul posto sono intervenuti, chiamati da alcuni residenti della zona, i soccorsi del 118 di Milano con un’ambulanza della Croce bianca di Melegnano. I due sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, anche loro intervenuti. Laè avvenuta all’esterno di un locale aperto fino a tarda ...