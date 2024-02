Violenta esplosione al parco giochi in Svezia | dodici feriti | per fortuna nessuno è grave

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Attimi di terrore in undi Göteborg, in, dove una grossaseguita da un enorme incendio ha distrutto uno scivolo acquatico in costruzione. Un’enorme colonna di fumo si è subito levata in cielo. Nel complesso, a seguito del rogo sono stati registratie decine di evacuati. L’incendio è scoppiato nelacquatico Oceana di Liseberg, interessando una delle attrazioni in costruzione e non ancora inaugurata. La scena dell’incidente è stata immortalata in alcuni video subito diventati virali in rete e che mostrano una serie di esplosioni a catena che hanno distrutto lo scivolo acquatico, con detriti volati a molti metri di distanza.in totale le persone trasportate in ospedale: per ...