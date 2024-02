Vino premiato Nicolucci nella guida Veronelli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La cantina di Alessandro, vignaiolo e sommelier di quinta generazione sulle colline di Predappio Alta, ha ricevuto il premio speciale ‘Sole’ della redazione della2024, con il suo ‘Romagna Sangiovese Superiore Riserva Predappio di Predappio Vigna del Generale 2020’. La2024 – da poco in libreria – conta quest’anno 16mila vini recensiti, per un totale di 1.944 produttori descritti. Il Sole, "riconoscimento più simbolicamente significativo della storica pubblicazioneana", è un premio dedicato ai 10 vignaioli italiani "che hanno saputo, nel giudizio unanime dei curatori, trasformare unin un racconto, una testimonianza storica, culturale o creativa". La cantinafu fondata nel 1885 da Giuseppe e da allora sempre ...

