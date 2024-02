Vinci Casa lunedì 12 febbraio 2024 | ecco i numeri vincenti

(Di lunedì 12 febbraio 2024)12. L’estrazione di oggi per il concorso “” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro.estratti oggi: 08 – 09 – 14 – 30 – 35 Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Estrazione VinciCasa oggi 10 febbraio 2024 . I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, sabato 10 febbraio 2024 , alle ore 20,30 va in scena ... (tpi)

Vinci Casa sabato 10 febbraio 2024 . L’estrazione di oggi per il concorso “ Vinci Casa ” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre ... ()

Estrazione VinciCasa oggi 11 febbraio 2024 . I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, domenica 11 febbraio 2024 , alle ore 20,30 va in scena ... (tpi)

Estrazione VinciCasa oggi 12 febbraio 2024 . I numeri vincenti | Superenalotto Stasera, lunedì 12 febbraio 2024 , alle ore 20,30 va in scena ... (tpi)

Stesso discorso per il concorso della domenica dove i punti “4” hanno dato 318 euro di premio ma il “5” è continuato a mancare.Appuntamento del sabato con il VinciCasa. Giocare è semplicissimo: si scelgono 5 numeri su 40, si convalida la schedina in ricevitoria o online e, indovinando la combinazione estratta, si vince una ...Estrazione del venerdì con il VinciCasa. C’è un’estrazione al giorno, l’appuntamento è alle 20:00. Come viene pagato il Premio di prima categoria Una volta presentata la ricevuta vincente presso ...