Villa Castelli | spara in faccia al vicino e si suicida

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pubblicato il 12 Febbraio, 2024 Un uomo di 81 anni ha ucciso un 53enne nelle campagne di, in provincia di Brindisi, e poi si èto. E’ successo all’alba in un zona di campagna. I due uomini erano vicini di casa. A quanto si apprende, la vittima sarebbe stata colpita con alcuni colpi di fucile in pieno volto. L’81enne, Carmelo Cantoro, si sarebbe poi tolto la vita con la stessa arma. Secondo quanto riporta BrindisiReport, tra i due c’erano dei dissapori legati proprio a questioni di vicinato e la vittima è Nicola Lacorte, imprenditore edile padre di due figli, un maschio ed una femmina, rientrato da poco adopo aver lavorato all’estero. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, poiché nella casa dell’omicida c’erano due bombole di gas ...