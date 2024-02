VIDEO Il Vescovo | “Spudoratamente al fianco di Carlo Iannace”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “aldi. Un uomo che ha fatto della sua professione una vocazione». Così ildi Avellino, Arturo Aiello che, in occasione della 32° Giornata mondiale del malato, a margine di un incontro al Moscati sul tema dell’umanizzazione in sanità, Per ricordarne il senso più profondo e sensibilizzare gli operatori sanitari ad avere sempre un approccio compassionevole nei confronti dei pazienti, curando la malattia, ma soprattutto prendendosi cura della persona malata, questa mattina, ildi Avellino, monsignor Arturo Aiello, ha partecipato a un incontro-dibattito sull’umanizzazione in sanità. Ecco una parte del suo toccante intervento nell’aula magna della Città ospedaliera. «Non voglio travalicare le competenze ...