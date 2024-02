VIDEO – Bologna-Lecce 4-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 12 febbraio 2024)ventiquattresima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Renato Dall’Ara di. DOMINIO ?4-0 nellaventiquattresima giornata diA. Balzo per i rossoblù in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Gli emiliani indirizzano la gara già in avvio di primo tempo: l’1-0 arriva al 5? con Beukema che ribadisce in rete una corta respinta di falcone arrivata su una bella conclusione di Zirkzee. Ilnon sta a guardare e sfiora il pareggio ...

La Virtus Bologna perde contro Monaco per 78-81 . I bolognesi vivono un match di difficoltà, rimanendo in svantaggio per solo una manciata di punti. ... (sportface)

Post partita di Bologna - Lecce 4-0: «sono giocate dettate dal coraggio, dall’altruismo, dalla voglia di esibire un calcio collettivo» Thiago Motta a Dazn dopo la vittoria per 4-0 del suo Bologna sul ...Meteo per Lunedì 12 Febbraio 2024, Bologna. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra 7 e 15°C ...Prima della pausa per la Coppa Italia, dal 14 al 18 febbraio, e poi per le due partite della Nazionale, in campo il 22 contro la Turchia e il 25 in Ungheria, vincono tutte e quattro le prime ...