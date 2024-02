VIDEO ? Infortunio Acerbi | c’è l’esito degli esami Turnover con la Salernitana | TG Flash IN

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? L’Inter inizia la settimana che porta allacon una nota storta legata all’di Francesco. Pochi minuti fa, infatti, il club ha diramato il comunicato construmentali. Il difensore salterà sicuramente il match contro i campani. A proposito di, Simone Inzaghi è pronto a ruotare qualche pedina in ottica Atletico Madrid. Quattro i possibili cambi per la sfida di San ...