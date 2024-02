Viareggio Cup | Fiorentina debutto vittorioso 4-1 contro la Stella Rossa

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pareggio a reti bianche per Westchester United e Lucchese, disputata a Lucca. Esordio positivo per la, che batte 4-1 lacon gol di Ofoma , Deli, Ofoma, Cuomo e gol di Tucker per i serbi L'articolo proviene da Firenze Post.

Il Torino parteciperà alla Viareggio Cup con la formazione Under 18, seguita dal tecnico Antonio Larocca e rinforzata di cinque elementi giunti in prestito, vale a dire Lapo Siviero ...Pareggio a reti bianche per Westchester United e Lucchese, disputata a Lucca. Esordio positivo per la Fiorentina, che batte 4-1 la Stella Rossa con gol di Ofoma , Deli, Ofoma, Cuomo e gol di Tucker pe ...I risultati della prima giornata della fase a gironi. Nella cerimonia inaugurale il giuramento letto dall’empolese Fazzini ...