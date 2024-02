Viaggio dentro una delle più importanti fabbriche di contenitori di vetro in Europa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sette bicchieri in tutto, sei se facciamo porzioni un po’ più abbondanti ed è così che la bottiglia di vino finisce. Quante ne finiamo noi appassionati di vino? E quante, inesorabilmente, finiscono nella spazzatura? Pardon, nella raccolta differenziata, precisamente nel. Vi siete mai chiesti chefa quella bottiglia? Vi siete mai chiesti se viene riciclata e come viene riciclata? Siamo stati da Zignago, unaaziende piùnella produzione dicavo, ma soprattutto diriciclato. Abbiamo compiuto un vero e proprio: dal cassonetto allo stabilimento dove il rifiuto viene riportato a rottame (di) per poi compiere un percorso per cui torna a essere una bottiglia. Abbiamo scoperto ...