Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)DEL 12 FEBBRAIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEAVITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO SULLA TRATTA URBANA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN ORARIO NOTTURNO, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 22:00 DA FLAMINIO E ALLE 22:10 DA MONTEBELLO, POI ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; PREVISTI INOLTRE TRENI SPECIALI SULLA TRATTA EXTRAURBANA TRA FLAMINIO E SANT’ORESTE, E BUS NAVETTA TRA SANT’ORESTE E CATALANO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito ...