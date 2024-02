Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)DEL 12 FEBBRAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA PISANA E AURELIA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIOEN OSTIA, E SEMPRE VERSO OSTIA SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE; SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral