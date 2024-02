Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)DEL 12 FEBBRAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE-, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA PONZANO E FIANONO IN DIREZIONE; ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO. POSSIBILI LIMITAZIONI O CANCELNI, DUNQUE, PER I TRENI REGIONALI, MENTRE NON SONO PREVISTE MODIFICHE DI SERVIZIO PER I TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY. TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE 17.00 DA GIANGUIDO ...