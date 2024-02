Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 12 febbraio 2024)DEL 12 FEBBRAIOORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPARLIAMO DI LAVORI; NEL COMUNE DI CIAMPINO A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 14 DI FEBBRAIO PER LAVORI DI POSA DELLE CONDOTTE IDRICHE, ATTIVO IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LISBONA NELLA FASCIA ORARIA 7-18 PROSEGUIAMO CON GLI EVENTI AD ANZIO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALENELLA GIORNATA DI DOMANI DALLE 9 ALLE 12 INTERDETTO IL TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO CITTADINOTRA LE ALTRE, VIA VARESE, VIA SAVONA E VIA PISTOIA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA...