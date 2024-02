Via libera alla terapia innovativa per linfoma diffuso a grandi cellule B con polatuzumab

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilvedotin potrà essere somministrato ai pazienti adulti in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone sintetizzate nella sigla R-Chp Per la prima volta negli ultimi venti anni, l’Agenzia italiana del Farmaco ha dato il suo ok a unaper il trattamento in prima linea dei pazienti affetti da

Il Consiglio di Stato boccia tutti i ricorsi legati al Termovalorizzatore di Roma : via libera per la costruzione a Santa Palomba . Il sindaco Roberto ... (ilcorrieredellacitta)

precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio ... (ildenaro)

Perché l'Agenzia per l'Italia digitale deve scrivere una serie di linee guida per promuovere l'uso degli algoritmi nel pubblico. Ecco i numeri e gli obiettivi da raggiungere in tre anni ...Genova - L'iter della prima proposta di legge regionale sul fine vita in Liguria comincerà lunedì prossimo in commissione Salute, che aprirà la discussione sul tema. È quanto emerso a margine dei lavo ...La proposta vita è stata presentata in modo unitario da Partito Democratico, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa ...