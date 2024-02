Vi spiego come ho portato Milei a Quarta Repubblica

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Questa sera aarriva il Presidente dell’Argentina, Javier. Ci lavoravo da un po’ per averlo ospite e, prima che qualche sito arrivi e scriva qualche teoria strampalata cosìè successo con Elon Musk, dove hanno detto che è stata la Meloni a presentarmelo (quando invece è successo esattamente il contrario), vi racconto un po’è andata. Tempo fa ho scritto la prefazione di un libro di Huerta de Soto, un economista fichissimo che i professoroni delle università italiane non sanno nemmeno chi sia. Huerta de Soto è un economista di scuola austriaca che è diventato anche consigliere di quello che al tempo era solo un candidato alla guida dell’Argentina. Per approfondire:parte da Israele per ricostruire un potente Occidente ...