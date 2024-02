Vessichelli presidente ASI | gli auguri di Ignazio Catauro Unimpresa

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È con grande piacere apprendere della notizia dell’elezione di Mimmoal vertice dell’ASI. Un amministratore che ha saputo dimostrare da tempo le sue notevoli capacità professionali e politiche – è quanto dichiara ildi– siamo certi che il suo lavoro al Consorzio di Ponte Valentino, sarà ricco di proposte e di tanta concretezza. Cose a cui ci ha abituati nel corso degli ultimi anni sia come vicedello stesso Consorzio, sia come Sindaco della sua comunità, Paduli”. E ancora, ilIrpinia Sannio: “Il ruolo diASI richiede doti che vanno oltre le semplici competenze tecnico-gestionali – continua ...

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (Asi) di Benevento ha un nuovo presidente. E' Mimmo Vessichelli.Roma, 12 feb. (askanews) – Partirà da Pavia l’edizione 115 della Classicissima di Primavera, la prima delle cinque Classiche Monumento, in programma sabato 16 marzo. La novità di quest’anno è la parte ...“Vado via nella convinzione di aver fatto il massimo per questo ente”. Così Luigi Barone annuncia in conferenza stampa le sue dimissioni da presidente dell’Asi. Notizia, peraltro, preannunciata nelle ...