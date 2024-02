“Vergogna” Mara Venier interrompe Domenica In per un annuncio È bufera

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Come da tradizione, la settimana sanremese si è conclusa con la puntata speciale diIn dedicata proprio al Festival, ‘In Speciale Sanremo 2024’ condotto da. Tanti gli ospiti per questo speciale dedicato alla 74esima edizione del ‘Festival di Sanremo’, con le luci dell’Ariston che si riaccendono per ospitare i cantanti che hanno partecipato al festival. Non poteva mancare la vincitrice Angelina Mango con il brano La noia. Si è tornati a parlare di temi molto importanti come la guerra e l’immigrazione portati sul palco dell’Ariston da due cantanti, Ghali e Dargen D’Amico e durante la diretta dal celebre teatro di Sanremo,Vanier ha interrotto la puntata per leggere una lettera inviata dall’amministratore delegato rai Roberto Sergio. “Non succedeva da tanti anni”. ...