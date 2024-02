“Vergogna” Mara Venier interrompe Domenica In per un annuncio È bufera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una vera e propriatona, come da tradizione, quella andata in onda per tutto il pomeriggio di ieri con la puntata speciale di “In” dedicata al Festival, ‘In Speciale Sanremo 2024’ condotta da. Tanti gli ospiti che si sono succeduti sul palcoscenico dell’Ariston: praticamente tutti i concorrenti della manifestazione canore più importante d’Italia. Leggi anche: Sanremo, ecco chi avrebbe vinto se ci fosse stata la giuria demoscopica Non poteva mancare la vincitrice Angelina Mango con il brano “La noia”. Durante la trasmissione si è tornati a parlare di temi molto importanti, come la guerra e l’immigrazione, portati sul palco dell’Ariston da due cantanti, Ghali e Dargen D’Amico e durante la diretta dal celebre teatro di Sanremo,Vanier ha ...