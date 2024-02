Vent’anni fa il furto dell' Urlo di Munch Sapete che oggi l’opera si sta scolorendo?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Firenze, 12 febbraio 2024 – Esattamente venti anni fa, il 12 febbraio del 2004, due uomini armati, da una finestra del secondo piano, fecero irruzione nel museo di Edvarddi Oslo. Sotto gli occhi attoniti dei visitatori staccarono dalla parete due quadri del famoso espressionista: una versione'"" e la "Madonna". Impiegarono in tutto 50 secondi. La polizia riuscì poi a recuperarli, ma i problemi per "L'", iconaa sofferenza umana, non sono finiti. Il celebre dipinto sta infatti lentamente perdendo colore. Questo è quanto emerge da uno studio condotto dagli esperti delMuseum di Oslo. Stando a quanto è stato riportato dal New York Times, i ricercatori hanno analizzato il quadro e le sue caratteristiche, spiegando come e perché parti ...