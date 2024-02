Vanzago | costringe un giovane a spacciare minacciandolo con coltelli e taser | arrestato ventenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pogliano Milanese – L'indagine è partita lo scorso novembre quando gli agenti della polizia locale di Nerviano-Pogliano avevano sorpreso unmentre cedeva droga ad un minorenne: con sè aveva 19 grammi di hashish e denaro in contante in banconote di piccolo taglio, probabilmente l'incasso della serata per l'attività di spaccio. Ilera stato fermato in piazza Repubblica da una pattuglia del nucleo radiomobile. Gli agenti, coordinati dal comandante Stefano Palmeri, avevano intuito che non si trattava di un pusher occasionale ma soprattutto che non era lui a gestire l’attività illecita. Hanno avviato un'indagine che gli ha consentito di individuare alcuni clienti, ma soprattutto da chi era solito rifornirsi. Individuato il soggetto, nel fine settimana è scattata una perquisizione all'interno della sua abitazione ae ...