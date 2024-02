Valditara vuole bocciare per legge gli studenti che occupano le scuole | insorgono le opposizioni

"Se non si dà un segnale forte da un punto di vista disciplinare vuol dire che la scuola non risponde in modo serio". Così il ministro che oggi ha visitato il liceo Severi Correnti di Milano dopo un'o ...Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara propone la bocciatura per gli studenti in caso di occupazione o danni alla scuola ...«È comunque un risultato importante e non scontato» ha commentato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Non è andata bene neanche ai nuovi istituti sperimentali tecnici professionali col pe ...