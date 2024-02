Valditara | Chi occupa le scuole e le danneggia deve essere bocciato

Valditara al liceo Severi Correnti di Milano : “Chi occupa e danneggia dovrebbe essere bocciato” “Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono ... (tpi)

Il ministro Valditara al Severi-Correnti : “Chi occupa e danneggia deve essere bocciato” Milano, 12 febbraio 2024 – La dirigenza scolastica del Liceo Severi Correnti sta ancora finendo di fare la conta dei danni in seguito ... (ilgiorno)

