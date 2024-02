Valditara al liceo Severi Correnti di Milano | “Chi occupa e danneggia dovrebbe essere bocciato”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Stiamo studiando una norma per far sì che chi, se non dimostra di noncoinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati. È una presunzione che solo dimostrando didel tutto estraneo uno può vincere. Chi, chi compie un atto illecito, deve rispondere dei danni. Questa è una mia riflessione personale: credo che studenti di questo tipo non possanopromossi all’anno successivo”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppeche oggi ha visitato ildidopo un’zione che ha portato a danni quantificati in circa 70mila euro. “Se non si dà un segnale forte da un punto di vista disciplinare vuol dire che la ...