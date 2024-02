Usher il trasformista | quattro scintillanti look per il Super Bowl 2024

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non c'è niente come la finale della NFL e il suo spettacolo dell'intervallo. Quest'anno l'intrattenimento è stato affidato al cantante di Yeah! che sorprende con paillettes e Swarovski. TreDolce & Gabbana e uno Off-White per chiudere un'esibizione che lo rilancia nella scena internazionale. ma sul plco non c'era solo lui…