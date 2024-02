Usa | Segretario alla Difesa | in intensiva

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 15.10 Ildegli Stati Uniti, LLoyd Austin, è stato ricoverarato in terapiain seguito a un ricovero nel centro medico militare nazionale Walter Ree per un problema definito "urgente"vescica. Lo ha annunciato il Pentagono. Il peggioramento delle condizioni di salute di Austin si deve a complicazioni sopravvenute dopo un intervento per un tumoreprostata effettuato il 22 dicembre. Ora i poteri sono stati trasferitivice ministraKathleen Hicks.