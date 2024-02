Usa | segretario Difesa Austin ricoverato in terapia intensiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Washington, 12 feb.(Adnkronos) - Ilallaamericano Lloydè statonel reparto didel Walter Reed National Military Medical Center in Virginia "per un problema alla vescica". Ha trasferito i compiti alla sua vice Kathleen Hicks. Lo rende noto il Pentagono, aggiungendo che non è ancora chiaro per quanto tempo rimarrà in ospedale. Lo scorso dicembre i medici hanno diagnosticato al ministro dellaun cancro alla prostata e ha subito un intervento chirurgico. Il 1 gennaioera stato nuovamentein ospedale a causa di complicazioni.