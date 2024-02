Usa | Kamala Harris dopo le polemiche sulla salute di Biden | “Pronta a servire come leader” Gli scenari possibili

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 -tenta la carta Tik Tok per catturare il pubblico più giovane anche di fronte a un sondaggio che lo ritiene troppo anziano (e smemorato) per ricandidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Dall’altro lato però, la vice presidente, si dice “, “non c’è alcun dubbio”, risponde a una domanda del Wall Street Journal che oggi riferisce le sue parole in esclusiva. Chiunque l'abbia vista al lavoro, ha aggiunto, "se ne è andato pienamente consapevole della mia capacità di comando". Tuttavia, anche nei suoi confronti i sondaggi sono impietosi. Secondo il più recente della Nbc, la vice diha conseguito un livello di impopolarità assai vasto: il 42% degli ...

La vicepresidente americana Kamala Harris si dice pronta a «servire» come leader. Mentre i timori sull'età avanzata di Joe Biden dilagano, Harris - in un'intervista al ...Ma la vicepresidente degli Usa non dimentica il rispetto dovuto al comandante in ...2 dell'establishment americano. Tuttavia Kamala Harris pone un'enorme problema di "gerarchia" nelle dinamiche dem.Mentre i timori sull'età avanzata di Joe Biden dilagano, la vicepresidente si propone in un'intervista al Wall Street Journal ...