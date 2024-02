Uragano Trump Quali prospettive per le supply chain occidentali?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sabato, dal palco di una manifestazione, Donaldha innescato una tempesta di preoccupazione con le sue dichiarazioni sulla Nato. Ricordando un episodio avvenuto quando l’ex presidente era in carica (e che diversi addetti ai lavori non ricordano affatto), il favorito alla corsa per la presidenza Usa si è scagliato contro le nazioni Nato che non finanziano l’Alleanza quanto dovrebbero, sostenendo che le avrebbe lasciate alla mercé della Russia, ignorando gli impegni di difesa collettiva. Anche se si fosse trattato “solo” di una boutade elettorale, l’impatto e la risonanza del commento hanno evidenziato quanto l’Europa sia rimasta scottata dalla scorsa presidenza– e quanto sia incline a credere alle asserzioni di The Donald, che in passato si è mostrato ben più rigido con gli alleati europei di tutti i suoi predecessori. Specie sul fronte ...