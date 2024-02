Uomo compra foto di 2 dollari al mercatino dell’usato – guarda meglio e scopre che vale milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Molti di noi, prima o poi, hanno sognato di trovare un tesoro nascosto o un manufatto da tempo perduto in undelle pulci. Io so di averlo fatto, in ogni caso. E la mia speranza è accresciuta dal fatto che ci sono esempi di persone che fanno proprio questo. Molti, in effetti (non provate a dirmi che non avete mai letto di qualcuno che ha involontariamente raccolto un vecchio dipinto di un artista famoso al prezzo di una tazza di caffè). Naturalmente, il termine “tesoro” può essere definito in molti modi. Molti sentono questa parola e pensano immediatamente a un’orda di pirati, a un forziere pieno di monete d’oro e a calici tempestati di gioielli, ma la verità è che vecchiegrafie e documenti di famiglia possono essere altrettanto preziosi per la persona giusta. Se non altro, questi oggetti nascondono quasi sempre storie ...