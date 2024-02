Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 12 02 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sì, regà, lo so che l’uscita di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua dal programma è stata tra le meno entusiasmanti dell’intera storia di, ultime annate di Trono classico compreso (e no, non è un gran complimento questo effettivamente…), però la verità è che mi mancheranno. Mi mancheranno proprio. Mi mancheranno quasi quanto mancheranno a Ida Platano e Cristina Tenuta, che durante il limone della neo coppia a centro studio bevevano caffè o mangiavano Cipster ostentando un fintissimo disinteresse, quando in realtà stavano pensando a cosa diamine si dovranno inventare, d’ora in poi, per riuscire a prendere parola nei blocchi altrui senza i facili assist di Alessandro e Roberta. Lui era l’ultimo baluardo della resistenza alla (ormai dissestata, va detto) combriccola. L’unico che non si faceva problemi a contraddire il prode Gianni ...