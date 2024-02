Uomini e Donne | Gianni Sperti dedica Sinceramente di Annalisa a Tina Cipollari | il divertente video!

Sabato 10 febbraio è avvenuto il battesimo di Otto, il figlio di Ludovica Valli, ex protagonista di Uomini e Donne. In vista dell'evento, in molti si sono ...Il cavaliere ha parlato del rapporto che lo lega alle sue ex, e ha confessato come reagisce quando due donne litigano per lui ...Come attrarre i giovani veneti che non vogliono più lavorare in fabbrica Serve la formula FLEM con anche il work-life fit. Ecco cosa sono ...