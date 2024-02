“Uomini e donne” | colpo di scena su Ida Platano | ecco chi sarà la sua scelta

(Di lunedì 12 febbraio 2024) News Tv, “” ci regala un nuovodiper quanto riguarda le vicende della tronista Ida. Nella nuova puntata del celebre show di Maria De Filippi, la tronista sembrerebbe aver preso una decisione su qualela sua. Sorprendentemente, il nome non è quello che ci si sarebbe aspettati. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “” il pubblico insorge contro Mario: cosa è successo Leggi anche: “”, crollo emotivo per Roberta Di Padua: interviene anche IdaIda e Mario: la dama non torna sui suoi passi La nuova notizia bomba di “” riguarda la ...

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 12 Febbraio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

Uomini e Donne , torna un’ex corteggiatore di Ida Platano . Lo rivelano le anticipazioni. A quanto si apprende il cavaliere non torna per la dama ... (caffeinamagazine)

Una bacio passionale a centro studio e via dal programma: una nuova coppia è uscita da Uomini e Donne tra gli applausi. Al centro dell’attenzione ormai da diverse settimane, un Cavaliere e una Dama ...Dopo aver dato il benservito a Mario, Ida Platano esce con Pierpaolo. Ma la sua vecchia fiamma Diego Tavani sta per tornare nel programma.I settori che più soffrono la mancanza di manodopera sono quelli in cui la componente femminile è meno presente. In Italia non solo le occupate sono poche, ma sono anche concentrate in pochi comparti ...