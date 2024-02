Università | Sasso Lega | ' interrogazione urgente su invettive islamiche a Statale Milano'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Incredibile quanto accaduto all'diqualche giorno fa, dove in un'aula si è tenuta una lettura-preghiera del Corano, libro sacro dell'islam e non per un momento di studio, non un laboratorio accademico dedicato ad una fede religiosa ma un'iniziativa politica organizzata da gruppi di estrema sinistra". Così in una nota il deputato Rossano, capogruppoin Commissione Cultura della Camera dei Deputati "Tra bandiere palestinesi, canti islamici econtro l'occidente e Israele, sono state lette dichiarazioni che rappresentano un brutto e pericoloso segnale. Se la sinistra pensa di indottrinare qualcuno direttamente dalle nostre scuole etroverà l'opposizione dura della. Ho appena depositato unaal Ministro dell', per capire come ciò sia potuto accadere e dove chiederemo maggiore attenzione per il futuro", conclude.