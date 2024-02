Un' ingiustizia Loredana Bertè bombarda Sanremo | nel mirino Mango e Geolier?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Se avesse votato la giuria demoscopica, Lorendaoltre ad aggiudicarsi il Premio della Critica con la canzone Pazza si sarebbe portata a casa anche la vittoria del Festival di. Lo certifica l'Ispos che ha selezionato un panel di spettatori della kermesse musicale contattati prima della manifestazione in modo da ascoltare con attenzione tutte le esibizioni dei primi tre giorni, per esprimere un giudizio motivato sui brani e le esibizioni prima di essere influenzati dalle cover e dalla classifica generale della quinta serata. Il tutto gestito dai sondaggisti dell'Ipsos nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato dei giurati a garanzia della neutralità del voto. In base ai giudizi della giuria demoscopica la classifica finale avrebbe vistoal primo posto, al secondo Annalisa, al terzo Angelina ...