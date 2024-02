Unghie gel semplici ma belle | minimali | mai banali

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lo stile minimale per la manicure è sempre una scelta vincente. Una soluzione comoda, che sfrutta dellegelmaper ottenere una nail art d’impatto, veloce da realizzare e versatile, da provare in qualsiasi momento dell’anno. Scegliere colori sobri, però, non significa cedere allatà. Disegni e decorazioni, infatti, non escludono di utilizzare la fantasia per creare una composizione originale. La chiave, infatti, è ottenere una combinazione che non sia vistosa, puntando su un unico elemento. Proprio per questo, per otteneremaè necessario concentrare la propria attenzione su un unico elemento ...

Unghie gel semplici ma belle: tante idee e ispirazioni per scegliere manicure, smalto e decorazioni per un effetto easy&chic ...S an Valentino si avvicina e tutto questo romanticismo contagia anche il beauty: dal make up all’acconciatura, anche le unghie si lasciano conquistare da manicure a tema. Per l’occasione, il rosso e ...Sono ricche di cuori le unghie San Valentino 2024. Cercateli, in tutte le loro dimensioni. Per chi è innamorato e per chi no ...