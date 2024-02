Ungheria | Fratoianni | ' mercoledì a fiaccolata per Ilaria a Roma | importante esserci'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 feb. - (Adnkronos) - "Occorre che il sostegno dell'opinione pubblica del nostro Paese alla famiglia diSalis prosegua. Anche perché è evidente che il governo Meloni prima se ne è disinteressato, poi ha dimostrato di non voler disturbare più di tanto il regime del suo amico Orban. Ecco perché èche siano tanti i cittadinini che il pomeriggio di14 febbraio scendano in piazza Argentina per laorganizzata dal comitato per la liberazione di. Il nostro impegno per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per il rispetto della dignità delle persone non si ferma". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.