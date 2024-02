Ungheria | da media distorto caso Salis

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 20.10 L'ambasciatore ungherese a Roma,Kovacs, in una lettera sui social dell'ambasciata, lamenta "una rappresentazione particolarmente distorta e sproporzionata" che "una parte significativa" deiitaliani ha dato del. In particolare, scrive, "sulla valutazione del sistema giudiziario ungherese, tale da far sorgere il dubbio che i commenti editoriali siano stati mossi esclusivamente da considerazioni politiche, oltre che ideologiche, dirette a mettere in cattiva luce le relazioni italo-ungheresi".