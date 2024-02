Una vasca volano anti-allagamenti Un cantiere da 4 | 6 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nuova-allagamento a Burago. Dopo quella entrata in funzione in via Mazzini un anno fa, BrianzAcque è pronta ad aprire un secondo cere in via Turati per realizzare l’altro bacino di laminazione che contrasterà "gli effetti legati all’eccesso di pioggia" che fanno finire a mollo diversi quartieri del borgo alle porte di Monza. La funzione dell’opera sarà quella "di incamerare grandi volumi d’acqua per poi rilasciarli quando il temporale è finito", spiega il gestore del ciclo idrico. In parallelo verrà potenziato il sistema fognario nelle vicine vie Kennedy e largo Toti. Il duplice intervento scatterà a giorni e si protrarrà per circa un anno mezzo. L’investimento è di 4,6di. "Il dialogo e il confronto con l’amministrazione ci hanno permesso di ...