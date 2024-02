Una staffetta d' argento con la sorpresa Cina

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Mondiali di nuoto a Doha. 4x100 sl, azzurri secondi. Pass olimpico per le donne e Martinenghi. E per il Settebello (battuti gli Usa)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 Una ricarica per Giacomel che si rialza con Germania e Svizzera. Ci giochiamo nuovamente il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I QUARTETTI E I PETTORALI DI PARTENZA 17.14 In chiusura c’è infatti Lisa Vittozzi, una che ha già fatto ... (oasport)

Mondiali di nuoto a Doha. 4x100 sl, azzurri secondi. Pass olimpico per le donne e Martinenghi. E per il Settebello (battuti gli Usa) ...Suona una sinfonia di squadra nelle acque di Doha. In una piscina che si è fatta sempre più azzurra trionfano i valori del gruppo, con il Settebello che centra il pass olimpico e un argento da fuochi ...Sono iniziate la gare di nuoto in vasca ai Mondiali di nuoto di Doha 2024. Nella prima giornata di gare gli azzurri portano a casa una preziosa medaglia. L’Italia della staffetta maschile 4×100 stile ...