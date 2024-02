“Una pandemia strisciante è già in atto” Appello virologi all’Aifa contro i superbatteri

Proprio in questi giorni al World Economic Forum si sta parlando dei protocolli da adottare in caso si sviluppasse questa una nuova patologia 20 ... (cityrumors)

Il Covid non fa più paura come qualche anno fa, considerato che le sue attuali varianti ancora colpiscono in termini di contagio, ma con una ... (thesocialpost)

«Allo stato attuale delle cose, il mondo resta impreparato per la prossima ’Malattia X’ e per la prossima pandemia. Se accadesse domani, ci troveremmo ad affrontare molti degli stessi ...Al World Governments Summit: serve accordo risposta globale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 feb - "Allo stato attuale delle cose, il mondo resta impreparato per la prossima 'Malattia X' e p ...La discesa dei prezzi delle auto usate Tesla continua, con un calo del 50% in 19 mesi: cosa significa per il settore