Una bella Abc Vince ancora e festeggia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) ABC MANETTI 74 OLIMPIA LEGNAIA 70 ABC MANETTI: Abc Solettificio Manetti: Lazzeri, Corbinelli 7, Pucci 9, Viviani ne, Zaiets 7, Scali 13, Nepi 31, Cantini, Nannipieri 3, Zecchi ne, Delli Carri ne, Belli 4. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani. Totali: 24/36 (67%) da due, 4/26 (15%) da tre, 14/16 (88%) ai liberi, 35 rimbalzi (30 dif, 5 off), 10 assist. OLIMPIA LEGNAIA: Prunotto 2, D’Amico ne, Catalano 1, Iobstraibizer, Merlo 11, Pieri 3, Lastrucci ne, Del Secco 23, Giannozzi 2, Cherubini 9, Scampone 9, Nikoci 9. All. Zanardo. Ass. Nudo, Armellini. Totali: 20/43 (47%) da due, 6/22 (27%) da tre, 12/18 (67%) ai liberi, 39 rimbalzi (29 dif, 10 off), 14 assist. Parziali: 10-12, 31-35 (21-23), 57-55 (26-20), 74-70 (17-15) CASTELFIORENTINO - Continua are l’Abc Sollettificio Manetti che dopo Arezzo e Lucca supera l’Olimpia Legnaia raggiungendo la sua terza ...