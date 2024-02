Un Viaggio nell' arte contemporanea di Alfonso Restivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è un talentuoso pittore con radici in Sicilia e un percorso che si estende da Palazzo Farnese a Piacenza fino alle gallerie internazionali di Washington DC, San Pietroburgo, Leopoli, Lima e Dubai. Attraverso un dialogo approfonditoci guiderà attraverso le sue influenze, il suo impegno sociale, e il connubio tra creatività e tecnica che dà vita alle sue opere d'. Qual è il suo background artistico e come hai iniziato la tua carriera? Ho iniziato 20 anni fa esponendoa mia Sicilia, in alcune mostre per giovani artisti in vari Comuni. Da li ho esposto in tutta Italia , da Palazzo Farnese a Picenza a Palazzo Zenobio a Venezia, sino a palazzo Lombardia . dal 2018 ho portato la miaa Washington DC, San Pietroburgo , Leopoli, Lima e Dubai. Quali sono ...