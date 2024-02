Un ristorante vuoto non ha senso di esistere Simone Cipriani cambia l' Essenziale con tavola sociale e prezzi popolari

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è un progetto di ristorazione nato nel 2016 per opera di, ex enfant prodige livornese di nascita con un precedente curriculum di tutto rispetto (per esempio al Santo Graal, sempre a Firenze) nonché volto televisivo di Gambero Rosso Channel, che da allora ha sperimentato diverse formule, dallo street food al pop-up passando per il fine dining attraverso svariate collaborazioni, coinvolgendo nonne, chef affermati e produttori che hanno ampliato sempre di più gli orizzonti del disegno iniziale.è un talento esplosivo, eclettico, in movimento continuo, a volte anche anticonformista e "brutale", ed è ormai diventato difficile contenere tutto il suo bagaglio in un unico format. Per questo nel 2024ricomincia da tre: un unico locale, tre spazi, esperienze, fasce di ...