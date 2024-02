Un provocatore Nato Ma Trump parla più a elettori e repubblicani | che agli alleati atlantici

Scelte stilistiche a corredo dei brani e del messaggio. I bresciani: tenore punk per i La Sad, minimalismo elegante per Mr. Rain, stile classico contemporaneo per Renga e Nek ...La famiglia di Daniele Segre ha annunciato che il 4 febbraio 2024 il regista è morto all'età di 71 anni, aveva firmato documentari importanti come Morire di Lavoro e Nome di battaglia: donna.Daniele Segre, regista impegnato nel racconto del "cinema del reale", è scomparso lo scorso 4 febbraio all'età di 71 anni ...