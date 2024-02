Un Posto al Sole | anticipazioni 12-16 febbraio 2024 | Carnevale a Palazzo Palladini

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Unal(Us Rai) Anche a, questa settimana, si festeggia il. Unalsegue, come di consueto, il calendario. Maggiori info nelleche seguono. La soap è in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì alle 20.50 e in streaming in diretta e in replica on demand su Raiplay.Unalda lunedì 12 a venerdì 16Ornella ha dubbi su Luca Ornella continua a nutrire dubbi su Luca e Giulia gli mostra tutto il proprio sostegno emotivo, ma l’uomo ha un altro vuoto di memoria: come reagirà a questo nuovo segnale della malattia? Serena e Filippo riescono ad organizzare una bella festa di ...